В Киеве 15 октября могут закрыть три станции метро
Закрытие связано с проведением футбольного матча на НСК «Олимпийский».
Об этом сообщается на сайте киевского метрополитена.
Сегодня, 15 октября в 17:00 на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск). В связи с этим, администрация метрополитена предупреждает о возможных ограничениях в работе столичного метро.
В частности предупреждается о закрытии на вход станции «Олимпийская», перед началом матча, а после его окончания временно будет закрыты на вход станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Ограничения вводятся по соображения безопасности и массового скопления пассажиров, сообщает администрация столичного метрополитена.
Как ранее сообщали Власти, Киев перекрыли из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины.