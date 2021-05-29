В Киеве 15 октября могут закрыть три станции метро

Закрытие связано с проведением футбольного матча на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщается на сайте киевского метрополитена.

Сегодня, 15 октября в 17:00 на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск). В связи с этим, администрация метрополитена предупреждает о возможных ограничениях в работе столичного метро.

В частности предупреждается о закрытии на вход станции «Олимпийская», перед началом матча, а после его окончания временно будет закрыты на вход станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Ограничения вводятся по соображения безопасности и массового скопления пассажиров, сообщает администрация столичного метрополитена.

Как ранее сообщали Власти, Киев перекрыли из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины.

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