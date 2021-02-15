На Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон

В Каменец-Подольском 20-летняя девушка получила серьезные травмы, упав со скалы в каньон.

Спасатели доставили пострадавшую в карету «скорой»



Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области.

Ранним утром, 15 октября в службу спасения поступило сообщение о ЧП в г. Каменец-Подольский. Там 20-летняя девушка сорвалась со скалы и упала в каньон р. Смотрич.

В результате падения девушка получила серьезные травмы, но осталась жива.

Спасатели и сотрудники скорой помощи на носилках вытащили девушку с каньона и доставили в карету «скорой».

Как ранее сообщали Власти, в Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами.

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