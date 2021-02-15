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12:49 15 Октября 2021 2 Комментарии
На Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон
В Каменец-Подольском 20-летняя девушка получила серьезные травмы, упав со скалы в каньон.
Спасатели доставили пострадавшую в карету «скорой»
Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области.
Ранним утром, 15 октября в службу спасения поступило сообщение о ЧП в г. Каменец-Подольский. Там 20-летняя девушка сорвалась со скалы и упала в каньон р. Смотрич.
В результате падения девушка получила серьезные травмы, но осталась жива.
Спасатели и сотрудники скорой помощи на носилках вытащили девушку с каньона и доставили в карету «скорой».
Как ранее сообщали Власти, в Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами.
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Тэги: чп, спасатели, хмельницкая область, каменец-подольский, каньон
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