Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

В Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Радио Свобода”. В сентябре обязательной вакцинацию сделали для сотрудников учреждений образования и чиновников.

По словам министра, этот список уже в ближайшее время могут дополнить профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.

Ляшко уточнил, что в следующую волну попадут сотрудники органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, муниципальных учреждений.

По словам министра, первый документ уже зарегистрирован, ко второму внесены изменения, поэтому его надо согласовать с другими центральными органами исполнительной власти.

«Я думаю, неделю – 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должно быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике», – уточнил Ляшко.

Ранее Власти писали, что Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

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