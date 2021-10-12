Перепутали могилы: в России умершую женщину похоронили дважды
В городе Лысьва Пермского края сотрудники бюро ритуальных услуг дважды похоронили местную жительницу.
О случившемся рассказала дочь покойной. О перезахоронении ее никто не предупредил, сообщает сайт 360.
Похороны прошли 12 октября. Изначально могила должна была быть рядом с местом, где покоятся останки ее деда. Но женщину похоронили метрах в пятнадцати поодаль.
На следующий день девушка еще раз посетила могилу матери.
А позже ей позвонила знакомая, которая была на похоронах отца подруги, и сообщила, что на самом деле ее маму положили «в чужую могилу». Именно в этой могиле должны были похоронить человека, на чьи похороны пришла эта женщина.
В итоге могильщики втайне перезахоронили тело женщины.
Когда девушка приехала в бюро ритуальных услуг и спросила, почему так произошло, ей сказали, что это она виновата в случившемся: мол сама сказала, что место для захоронения правильное.
Юристы объяснили девушке, что виновников происшествия нельзя привлечь к уголовной ответственности. Она говорит, что единственная надежда – на общественный резонанс.