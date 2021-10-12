Перепутали могилы: в России умершую женщину похоронили дважды

В городе Лысьва Пермского края сотрудники бюро ритуальных услуг дважды похоронили местную жительницу.

Могильщики сами перезахоронили тело женщины. О перезахоронении родственников никто не предупредил.



О случившемся рассказала дочь покойной. О перезахоронении ее никто не предупредил, сообщает сайт 360.

Похороны прошли 12 октября. Изначально могила должна была быть рядом с местом, где покоятся останки ее деда. Но женщину похоронили метрах в пятнадцати поодаль.

На следующий день девушка еще раз посетила могилу матери.

А позже ей позвонила знакомая, которая была на похоронах отца подруги, и сообщила, что на самом деле ее маму положили «в чужую могилу». Именно в этой могиле должны были похоронить человека, на чьи похороны пришла эта женщина.

В итоге могильщики втайне перезахоронили тело женщины.

Когда девушка приехала в бюро ритуальных услуг и спросила, почему так произошло, ей сказали, что это она виновата в случившемся: мол сама сказала, что место для захоронения правильное.

Юристы объяснили девушке, что виновников происшествия нельзя привлечь к уголовной ответственности. Она говорит, что единственная надежда – на общественный резонанс.

Тэги: похороны, могила