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04:14 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Больше никакого мартини: врачи запретили Елизавете II алкоголь

Ее Величество пьет мало, но даже ее ежедневный коктейль теперь исключен из меню. Врачи посоветовали 95-летней королеве совсем отказаться от алкоголя.

Елизавета II обычно ограничивается сухим мартини перед ужином и иногда бокалом шампанского на ночь.

Королеве посоветовали отказаться от вечернего мартини, рассказал друг семьи журналу Vanity Fair. Его слова цитирует Daily Star.

«Для нее это не имеет большого значения, она не сильно пьет. Но это кажется немного несправедливым – на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий», – добавил он.

Согласно источникам из королевского дворца, Елизавета II обычно ограничивается сухим мартини перед ужином и иногда бокалом шампанского на ночь. Ее бывший шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что обычно к ужину королева выбирала сладкое немецкое вино.

Издание отмечает, что сестра Ее Величества принцесса Маргарет любила выпить. Когда принцесса в конце 1990-х годов посетила один из ресторанов знаменитого Гордона Рамзи, тот пожаловался: «Она начала с виски и продолжала пить в течение трех часов».

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Тэги: Елизавета II, алкоголь, королева Англии
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