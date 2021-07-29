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10:30 16 Октября 2021 0 Комментарии
Стало известно кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2021
Возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная-2021 получила Анна Неплях.
Победительница конкурса
Об этом сообщают организаторы конкурса Мисс Украина Вселенная-2021 в Facebook.
В Киеве состоялся конкурс красоты, участницы которого боролись за главный приз – возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная-2021.
Победительницей конкурса стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра.
Конкурс проходил в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, а за победу соревновались 15 участниц.
Международный конкурс красоты Мисс Вселенная-2021 состоится в декабре нынешнего года в Израиле.
Как ранее сообщали Власти, в США трансгендер выиграл конкурс красоты среди женщин.
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Тэги: конкурс красоты, Мисс Вселенная-2021
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