Стало известно кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2021

Возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная-2021 получила Анна Неплях.

Победительница конкурса



Об этом сообщают организаторы конкурса Мисс Украина Вселенная-2021 в Facebook.

В Киеве состоялся конкурс красоты, участницы которого боролись за главный приз – возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная-2021.

Победительницей конкурса стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

Конкурс проходил в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, а за победу соревновались 15 участниц.

Международный конкурс красоты Мисс Вселенная-2021 состоится в декабре нынешнего года в Израиле.

Как ранее сообщали Власти, в США трансгендер выиграл конкурс красоты среди женщин.

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