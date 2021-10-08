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Главная » Мир » Наука и Техника
02:00 17 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

NASA запустило аппарат Lucy стоимостью для изучения астероидов возле Юпитера

Космический аппарат Lucy будет собирать данные для изучения происхождения Солнечной системы.

Ракета-носитель Atlas V, на борту которой находится космический аппарат Lucy

Об этом сообщает космическое агентство NASA.

В США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V, на борту которой находится космический аппарат Lucy.

Lucy отправится на орбиту Юпитера и будет изучать астероиды, которые находятся в этом районе Солнечной системы. Аппарат будет пролетать рядом с астероидами и изучать их геологию, химию и физику.

Благодаря собранным данным, ученые планируют будут делать выводы о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается в $981 млн.

Как ранее сообщали Власти, Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках программы NASA.

Источник:
Тэги: NASA, зонд, космический аппарат, Lucy
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