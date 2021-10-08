NASA запустило аппарат Lucy стоимостью для изучения астероидов возле Юпитера
Космический аппарат Lucy будет собирать данные для изучения происхождения Солнечной системы.
Об этом сообщает космическое агентство NASA.
В США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Atlas V, на борту которой находится космический аппарат Lucy.
Lucy отправится на орбиту Юпитера и будет изучать астероиды, которые находятся в этом районе Солнечной системы. Аппарат будет пролетать рядом с астероидами и изучать их геологию, химию и физику.
Благодаря собранным данным, ученые планируют будут делать выводы о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.
Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.
Стоимость миссии оценивается в $981 млн.
Как ранее сообщали Власти, Украина может претендовать на ресурсы Луны в рамках программы NASA.