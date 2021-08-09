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Главная » Украина » Политика
14:23 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине появился «Департамент гарантирования качества» в сфере оборонных закупок

Департамент гарантирования качества создан Министерством обороны Украины для гарантирования качества оборонных закупок.

Департамент будет отвечать за качество оборонных закупок

Об этом сообщается на сайте Министерством обороны Украины.

В Министерстве обороны Украины создали новый департамент, который будет отвечать за качество оборонных закупок и действовать в соответствии с требованиями закона Украины «Об оборонных закупках».

В данный момент Департамент государственного гарантирования качества все еще в процессе формирования, которое будет завершено к концу 2021 года.

Заместитель министра обороны Александр Носов отметил, что новый департамент усовершенствует взаимодействие с исполнителями закупок в сфере обороны Украины.

Как ранее сообщали Власти, военный корабль, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу.

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Тэги: Министерство обороны, качество, Департамент, оборонные закупки
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