В Украине появился «Департамент гарантирования качества» в сфере оборонных закупок
Департамент гарантирования качества создан Министерством обороны Украины для гарантирования качества оборонных закупок.
Об этом сообщается на сайте Министерством обороны Украины.
В Министерстве обороны Украины создали новый департамент, который будет отвечать за качество оборонных закупок и действовать в соответствии с требованиями закона Украины «Об оборонных закупках».
В данный момент Департамент государственного гарантирования качества все еще в процессе формирования, которое будет завершено к концу 2021 года.
Заместитель министра обороны Александр Носов отметил, что новый департамент усовершенствует взаимодействие с исполнителями закупок в сфере обороны Украины.
Как ранее сообщали Власти, военный корабль, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу.