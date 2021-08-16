17 христианских миссионеров из США похитили на Гаити

В субботу членами банды были похищены 17 американских миссионеров, в том числе 14 взрослых и трое несовершеннолетних.

Количество похищений на Гаити увеличилось в течение 2021 года.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в силах безопасности Гаити.

В субботу миссионеры ехали на машине в Титаньен, к северу от столицы Порт-о-Пренс, после посещения детского дома в районе Круа-де-Букет. Их похитили по дороге.

Представитель Госдепартамента США уже заявил, что им известно об этом происшествии.

Количество похищений на Гаити увеличилось в течение этого года. С января произошло не менее 628 похищений, из них 29 человек были иностранцами, уточняет агентство.

Критическая ситуация усугубилась на фоне убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, унесшего жизни более чем двух тысяч человек. По оценке журналистов, бандиты контролируют около половины территории столицы страны.

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