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12:30 17 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Луганской области задержали пособницу террористов

Выяснилось об этом во время обязательной проверки документов при пересечении блокпоста.

Женщину подозревают в пособничестве боевикам ЛДНР

Об этом сообщается в в пресс-центре операции Объединенных сил со ссылкой на ОТГ Север.

В субботу, 16 октября, на блокпосту в Станично-Луганском районе Луганской области, украинские военные задержали 58-летнюю жительницу Луганска, которую подозревают в пособничестве боевикам ЛДНР.

Женщину доставили в отделение полиции. Ей инкриминируют пособничество в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.262 УК).

Как ранее сообщали Власти, СБУ задержали агента российской разведки.

Источник:
Тэги: Луганск, задержание, блокпост, ЛДНР
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