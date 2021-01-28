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12:30 17 Октября 2021 0 Комментарии
В Луганской области задержали пособницу террористов
Выяснилось об этом во время обязательной проверки документов при пересечении блокпоста.
Женщину подозревают в пособничестве боевикам ЛДНР
Об этом сообщается в в пресс-центре операции Объединенных сил со ссылкой на ОТГ Север.
В субботу, 16 октября, на блокпосту в Станично-Луганском районе Луганской области, украинские военные задержали 58-летнюю жительницу Луганска, которую подозревают в пособничестве боевикам ЛДНР.
Женщину доставили в отделение полиции. Ей инкриминируют пособничество в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.262 УК).
Как ранее сообщали Власти, СБУ задержали агента российской разведки.
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Тэги: Луганск, задержание, блокпост, ЛДНР
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