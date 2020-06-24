Черные дыры заставили петь. Трейлер

Математик и музыкант доктор Валерий Вермёлен сделал электронный аудиовизуальный музыкальный альбом, полностью состоящий из ультразвуковой обработки данных черных дыр.

Новый концептуальный альбом Валерия Вермёлена «Mikromedas AdS / CFT 001» выйдет 3 декабря. Проект состоит из трех треков, каждый из которых исследует природные явления гравитационной сингулярности.

Вермёлен известен своей работой, которая объединяет искусство и науку, преобразовывая потоки данных из различных моделей черных дыр в звук и музыку с помощью ультразвуковой обработки данных.

Альбом подписан с лондонским звукозаписывающим лейблом Ash International, а Touch Music отвечает за издание и лицензирование альбома.

Моделирование слияния черных дыр, гравитационных волн, нейтронных звезд и поведения элементарных частиц вблизи черных дыр и белых карликов было использовано для создания эксклюзивного исходного материала альбома.

Трейлер к альбому можно послушать прямо сейчас:

Ранее Власти писали, как ученые зафиксировали вспышки света от черных дыр.

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