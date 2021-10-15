В Ураине появились еще четыре «красные» зоны: какие ограничения

С начала суток 18 октября на территории еще четырех областей Украины – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской – начали действовать ограничения “красной” карантинной зоны.

Еще в четырех областях действуют правила



Об этом ранее сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красной» зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, не разрешается проводить массовые мероприятия.

Важно, что при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей этих ограничений можно избежать.

Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник.

Кроме того, в «красной» зоне учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут «зеленые» COVID-сертификаты.

Правила «красной» зоны не подразумевают ограничений для общественного транспорта. Соответствующие решения о работе маршруток, трамваев, троллейбусов и автобусов могут принимать местные власти.

Например,в Запорожье решили пускать в транспорт только по COVID-сертификату или письменному подтверждению негативного ПЦР-теста или же справки с работы.

Ранее власти писали, что с полуночи 15 октября Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

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