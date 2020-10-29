Дипломатический скандал: Беларусь выдворила поcла Франции

Французский посол Николя де Лакост покинул Беларусь в воскресенье. Ему сказали уехать к понедельнику.

Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.



57-летний Николя де Лакост был направлен в Минск в конце прошлого года, сообщает BBC News.

Местные СМИ предположили, что он не вручил верительные грамоты президенту Александру Лукашенко.

По словам представителя посольства Франции, МИД Беларуси потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября.

«Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте посольства», – добавил пресс-секретарь.

Франция, как и другие страны ЕС, не признала законным избрание Лукашенко на шестой президентский срок. ЕС неоднократно заявлял, что не считает августовские выборы 2020 года свободными и справедливыми, и ввел санкции против режима Лукашенко.

Ранее Власти сообщали, что Беларусь объявила о высылке американских дипломатов.

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