НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:05 18 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дипломатический скандал: Беларусь выдворила поcла Франции

Французский посол Николя де Лакост покинул Беларусь в воскресенье. Ему сказали уехать к понедельнику.

Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.

57-летний Николя де Лакост был направлен в Минск в конце прошлого года, сообщает BBC News.

Местные СМИ предположили, что он не вручил верительные грамоты президенту Александру Лукашенко.

По словам представителя посольства Франции, МИД Беларуси потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября.

«Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра утром появится на сайте посольства», – добавил пресс-секретарь.

Франция, как и другие страны ЕС, не признала законным избрание Лукашенко на шестой президентский срок. ЕС неоднократно заявлял, что не считает августовские выборы 2020 года свободными и справедливыми, и ввел санкции против режима Лукашенко.

Ранее Власти сообщали, что Беларусь объявила о высылке американских дипломатов.

Источник:
Тэги: Франция, посол, Республика Беларусь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.10.2020 03:01
Белорусский посол в Аргентине отказался работать на «нелегитимного президента»
ТОР
12.09.2020 00:36
Посол Украины направил МИД Беларуси ноту протеста
ТОР
20.04.2019 08:21
Белоруссий МИД обвинил посла России в разрушении отношений между двумя странами
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com