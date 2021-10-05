Facebook уже создает виртуальный мир, где люди будут жить и общаться

Facebook хочет построить так называемую метавселенную – онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаются.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из ведущих авторов концепции/



Для этого Facebook планирует создать в ЕС 10 тысяч новых рабочих мест в течение последующих пяти лет, сообщает BBC News.

Компания сосредоточивает усилия по набору персонала в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии, уточняет CNBC.

«Метавселенная откроет доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут создавать ее с самого начала», – говорится в сообщении Facebook.

Facebook недавно представил то, что он назвал первым шагом в создание метавселенной – приложение для совместной работы, в котором люди проводят встречи в виртуальной реальности.

В настоящее время Facebook борется с последствиями разрушительного скандала. Все чаще звучат призывы к ограничению его влияния. Некоторые критики говорят, что последнее заявление призвано восстановить репутацию компании.

Ранее Власти сообщали, что в работе Facebook случился крупнейший в истории сбой – в течение семи часов был закрыт доступ к соцсетям и сервисам.

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