Потерял сознание, говоря по телефону: в одесском кафе загадочно умер 17-летний подросток
В Одессе в кафе “Чердак” внезапно умер один из клиентов, который сидел за столиком.
Об этом сообщил Telegramм-канал «Одесса INFO». Погибшему было всего 17 лет.
По словам очевидцев подросток вместе с приятелями сидел за одним из столиков. Он ничего не ел и не пил, а большую часть времени играл в игру на смартфоне.
Он потерял сознание в момент, когда разговаривал с кем-то по телефону. После этого парень не подавал признаков жизни.
Товарищи вызвали скорую и позвонили родителям подростка. вместе с сотрудниками кафе они пытались проводить реанимационные мероприятия.
Медики прибыли через 17 минут после вызова. Они подключились к борьбе за жизнь парня, но спасти ее не смогли. Он умер не приходя в сознание.
По словам родственников, у погибшего были проблемы с давлением и щитовидной железой.
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