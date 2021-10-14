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10:00 18 Октября 2021 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

Потерял сознание, говоря по телефону: в одесском кафе загадочно умер 17-летний подросток

В Одессе в кафе “Чердак” внезапно умер один из клиентов, который сидел за столиком.

В одесском кафе Чердак загадочно умер пареень

Об этом сообщил Telegramм-канал «Одесса INFO». Погибшему было всего 17 лет.

По словам очевидцев подросток вместе с приятелями сидел за одним из столиков. Он ничего не ел и не пил, а большую часть времени играл в игру на смартфоне.

Он потерял сознание в момент, когда разговаривал с кем-то по телефону. После этого парень не подавал признаков жизни.

Товарищи вызвали скорую и позвонили родителям подростка. вместе с сотрудниками кафе они пытались проводить реанимационные мероприятия.

Медики прибыли через 17 минут после вызова. Они подключились к борьбе за жизнь парня, но спасти ее не смогли. Он умер не приходя в сознание.

По словам родственников, у погибшего были проблемы с давлением и щитовидной железой.

Парень потерял сознание тпрямо в кафе

Ранее Власти писали, что в Киеве в дачном массиве Осокорки было найдено тело дипломата, который умер, упав с лестницы.

Источник:
Тэги: смерть, Одесса
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