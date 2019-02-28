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Главная » Мир » Происшествия
12:10 18 Октября 2021 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

В России 7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, который распивала с подругами

Первоклассница госпитализирована с серьезным отравлением.

Девочка отравилась алкоголем во время отдыха в сельском клубе

Об этом сообщает Orenday, ссылаясь на свои собственные источники.

17 октября, в селе Белошапка, Гайского городского округа (Россия) с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» была госпитализирована 7-летняя девочка.

В ходе проверки инцидента местной полицией было выяснено, что девочка приехала гостить в село к бабушке, а отравилась алкоголем во время отдыха в сельском клубе. Принес алкоголь в клуб 15-летний подросток, который ранее приобрел его у 58-летней бабушки, внучка которой была госпитализирована.

В полиции отметили, что привлекли к ответственности всех участников произошедшего. Спиртосодержащая жидкость отправлена на экспертизу.

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Тэги: отравление, алкоголь, госпитализация
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