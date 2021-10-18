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Главная » Украина » Общество
12:02 18 Октября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Плюс 20% за неделю: в Украине стремительно выросла смертность от COVID-19

В Украине за прошедшие семь дней от коронавируса умерли 2307 человек, что на 22% больше чем неделей ранее.

Смертность от COVID-19 в Украине стремительно выросла

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга. По его словам, более половины (52%) смертей за все время пандемии в Украине пришлось на людей старше 70 лет.

Еще 29% – у украинцев в возрасте 60-69 лет.

По словам Кузина, сейчас в Украине наблюдается стремительное распространение коронавируса. Только за прошлую неделю выявили более 105 тысяч случаев заражения, что на 11% больше, чем неделей ранее.

Санврач еще раз призвал граждан проявить сознательность по отношению к своему здоровью и здоровью близких людей, и вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Власти сообщали, что в ближайшее время “красный” уровень эпидопасности может быть установлен в других областях Украины.

Источник:
Тэги: коронавирус, Игорь Кузин
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