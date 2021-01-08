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Главная » Украина » Общество
12:28 18 Октября 2021 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине происходит уже сейчас, а пик стоит ожидать уже в следующем месяце.

В Украине насчитывается около 14 млн доз вакцин от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин во время брифинга Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным министерства, пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с конца октября до середины ноября.

По словам чиновников, именно на этот период ожидается наибольшие нагрузки на медицинскую систему.

Начало спада заболеваемости прогнозируется в конце 2021 года и первом квартале 2022 года.

Для уменьшения нагрузки на медицинскую систему Игорь Кузин рекомендует вакцинироваться как можно большему количеству людей. По его словам, сейчас в Украине насчитывается около 14 млн доз вакцин от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.

Как ранее сообщали Власти, в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

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Тэги: Минздрав, моз, брифинг, кузин
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