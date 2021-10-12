Радуцкий рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаун

Правительство не планирует вводить общенациональный локдаун, поскольку существенная часть населения уже вакцинированы от COVID-19.

Радуцкий рассказал о локдауне в Украине



Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий эфире телеканала «Интер«.

Он уточнил, что сейчас вакцинированы одной дозой около 8 млн. украинцев, а обе дозы получили 6,5 млн человек.

Такое количество людей с прививками позволяет стране жить и работать в условиях адаптивного карантина.

«Общенациональный локдаун премьер-министр и правительство не планируют», – сказал Радуцкий.

По его словам центральная власть лишь вводит уровни опасности в различных областях. А на местах должны вводить ограничительные меры, которые должны соответствовать уровню заболеваемости, количеству “ковидных” коек, обеспеченностью кислородом.

Ранее Власти писали, что в Украине за прошедшие семь дней от коронавируса умерли 2307 человек, что на 22% больше чем неделей ранее.

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