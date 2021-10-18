В Украине могут ввести штраф в 17 тыс гривен для невакцинированных пассажиров

В Мининфраструктуры пообещали пересмотреть новые правила пассажироперевозок и штрафовать за отсутствие COVID-сертификата не водителей, а пассажиров.

Штрафы за отсутствие COVID-сертификата могут переложить на пассажиров



Об этом сообщил сайт Сегодня. Чиновники прислушались к требованиям перевозчиков, которые вышли 18 октября на акцию протеста.

Среди прочего они выражали недовольство необходимостью с 21 октября проверять у пассажиров документы: COVID-сертификаты или ПЦР-тесты. Водители не имеют прав на такую проверку, поэтому им могут просто отказать.

После акции протеста перевозчики подтвердили изданию, что в министерстве согласились пересмотреть правила и разделить ответственность между водителями и пассажирами.

Так что теперь штраф в 17 тысяч за отсутствие документов о COVID-чистоте могут переложить на пассажиров. Впрочем, решение еще не принято.

Напомним. что с 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием «Дії»;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;

дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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