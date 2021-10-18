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09:57 19 Октября 2021 8 Комментарии
В Киеве заняты 70% ковидных коек, пора переходить в “красную” зону, – Радуцкий
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что киевская власть уже должна объявлять в городе «красную» зону.
Пока Киев находится в «оранжевой» зоне.
По словам депутата, которого цитирует Интерфакс-Украина, «сейчас Киев ввел вторую очередь больниц» для больных с коронавирусной инфекцией.
«Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять «красную зону», – сказал журналистам Радуцкий.
Согласно действующему «адаптивному карантину», решение об усилении карантинных ограничений принимают органы местной власти.
18 октября в украинской столице зафиксировали 416 случаев заболевания и 22 летальных случая.
Ранее Власти писали, что Киев находится в «оранжевой» зоне.
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Тэги: Киев, карантин, красная зона
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