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09:57 19 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Киеве заняты 70% ковидных коек, пора переходить в “красную” зону, – Радуцкий

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что киевская власть уже должна объявлять в городе «красную» зону.

Пока Киев находится в «оранжевой» зоне.

По словам депутата, которого цитирует Интерфакс-Украина, «сейчас Киев ввел вторую очередь больниц» для больных с коронавирусной инфекцией.

«Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять «красную зону», – сказал журналистам Радуцкий.

Согласно действующему «адаптивному карантину», решение об усилении карантинных ограничений принимают органы местной власти.

18 октября в украинской столице зафиксировали 416 случаев заболевания и 22 летальных случая.

Ранее Власти писали, что Киев находится в «оранжевой» зоне.

Источник:
Тэги: Киев, карантин, красная зона
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