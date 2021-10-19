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11:43 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский собрался заменить главу Нацбанка, – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу Национального банка Кирилла Шевченко.

Кирилл Шевченко с 16 июля 2020 года - председатель Национального банка Украины.

Волна отставок среди руководителей банка нервирует западных доноров, включая Международный валютный фонд, пишет Bloomberg.

Зеленский недоволен работой Шевченко, сообщили источники в окружении президента.  Чтобы уволить Шевченко, президент должен получить одобрение парламента, где его партия «Слуга народа» контролирует большинство мест. Однако найти кандидатуру, за которую проголосовали бы законодатели, будет непросто. Так, Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения в парламенте министра энергетики.

Поиском кандидатов на пост главы Нацбанка занят глава офиса Зеленского Андрей Ермак, сообщили источники.

В офисе Зеленского опровергают слухи о смене руководства Национального банка.

А в банке заявили, что у Шевченко «впереди много важных задач», и его команда «продолжает работать над их выполнением».

Шевченко был назначен главой  Национального банка Украины в прошлом году, когда его предшественник Яков Смолий ушел в отставку, сославшись на политическое давление.

Ранее Власти писали, что Нацбанк Украины рассчитывает на продление программы МВФ stand-by на 6-9 месяцев.

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Тэги: отставка, Национальный банк Украины, Кирилл Шевченко
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