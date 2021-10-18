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Главная » Украина » Политика
11:08 19 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Миссия ОБСЕ возобновила свою работу на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

Миссия ОБСЕ начала работу в Горловке

Это следует из оперативного отчета СММ ОБСЕ.

«В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), и эти ворота были открыты.

Перед зданием ППБ наблюдатели видели установленную ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03″, – сказано в сообщении.

В ОБСЕ напомнили, что решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине, ведь это «критически важно для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации по безопасности».

Также сообщается, что, согласно мандату, Миссия должна докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Как ранее сообщали Власти, ОБСЕ временно приостановила миссию на Донбассе в связи с продолжающейся акцией протеста возле гостиницы, где проживают члены миссии.

Кроме того, во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) неизвестные взяли в заложники сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Тэги: ОБСЕ, Донбасс
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