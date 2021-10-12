Озвучена дата начала отопительного сезона в Киеве

В Киеве планируется начать подключение домов к теплу с субботы, 23 октября.

В Киеве дадут тепло на выходных



Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, именно на выходных синоптики прогнозируют существенное снижение температуры.

чиновник напомнил, что тепло в дома киевлян начинают подавать в соответствии с нормативами – когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет меньше плюс 8 градусов.

Пантелеев уточнил, что технически все коммуникации готовы к старту отопительного сезона. Для полного подключения всех объектов необходимо 7 дней.

«Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2 700 км, а количество жилых домов – более 11 000. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней», – сказал замглавы КГГА.

Он также уточнил, что, с 1 октября в столице отопление включили учреждениям социальной сферы: школам, детским садам и больницам.

Как ранее сообщали Власти, в Украине нет достаточного количества угля для отопительного сезона.

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