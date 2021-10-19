На этой неделе могут «покраснеть» еще 4 области: кому приготовиться
На этой неделе “красная” карантинная зона в Украине может расшириться еще на четыре области, где эпидпоказатели близки к критическому значению.
Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
«Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику», – сказал эксперт.
По его словам, критические показатели сейчас у следующих регионов:
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Житомирская область,
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Луганская область,
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Сумская область,
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Харьковская область.
Ганиченко уточнил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.
Напомним, с полуночи 15 октября Херсонская область официально перешла в красную зону. Она стала первой.
Затем с начала суток 18 октября на территории еще четырех областей Украины – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской – начали действовать ограничения “красной” карантинной зоны.
В «красной» зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, не разрешается проводить массовые мероприятия.
Важно, что при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей этих ограничений можно избежать.
Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник.
Кроме того, в «красной» зоне учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут «зеленые» COVID-сертификаты.
Правила «красной» зоны не подразумевают ограничений для общественного транспорта. Соответствующие решения о работе маршруток, трамваев, троллейбусов и автобусов могут принимать местные власти.