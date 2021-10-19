На этой неделе могут «покраснеть» еще 4 области: кому приготовиться

На этой неделе “красная” карантинная зона в Украине может расшириться еще на четыре области, где эпидпоказатели близки к критическому значению.

В Украине могут расширить "красную" зону



Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

«Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику», – сказал эксперт.

По его словам, критические показатели сейчас у следующих регионов:

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

Ганиченко уточнил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

Напомним, с полуночи 15 октября Херсонская область официально перешла в красную зону. Она стала первой.

Затем с начала суток 18 октября на территории еще четырех областей Украины – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской – начали действовать ограничения “красной” карантинной зоны.

В «красной» зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, не разрешается проводить массовые мероприятия.

Важно, что при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей этих ограничений можно избежать.

Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник.

Кроме того, в «красной» зоне учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут «зеленые» COVID-сертификаты.

Правила «красной» зоны не подразумевают ограничений для общественного транспорта. Соответствующие решения о работе маршруток, трамваев, троллейбусов и автобусов могут принимать местные власти.

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