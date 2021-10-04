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Главная » Украина » Политика
14:07 19 Октября 2021 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Рада в четверг может отправить в отставку одного министра: названо его имя

Верховная Рада может проголосовать за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.

DH может отправить в отставку Романа Абрамовского

Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы фракции “Слуга народа” Евгению Кравчук.

«Действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского… Я допускаю, что если это заявление официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет», — отметила она.

Депутат напомнила, что в прошедшую пятницу СНБО дал «достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии».

Накануне нардеп от Слуги народа Данил Гетманцев заявлял, что министр Роман Абрамовский планирует подать в отставку.

Напомним, роман Абрамовский был назначен министром 19 июня 2021 года. За его кандидатуру проголосовало 264 народных депутатов. До этого в 2015 году он работал заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде ожидали отставки ряда министров в начале осени.

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Тэги: Верховная Рада
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