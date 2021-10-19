Внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского: что рассмотрят депутаты

Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 21 октября.

Стефанчук созывает веночередное заседание Рады



Соответствующее распоряжение опубликовано в Telegram-канале Верховной Рады. С инициативой внеочередного заседания выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Повестка дня включает 14 пунктов, включая ратификацию отдельных соглашений.

«Аппарату Верховной Рады Украины необходимо обеспечить подготовку и проведение этого заседания, предварительно проинформировав о дате собрания народных депутатов», – указано в тексте документа.

На заседании в четверг рассмотрят следующие проекты законов:

- о внесении изменений в законы Украины «Об охране прав на сорта растений» и «О семенах и посадочном материале (№ 3680-д);

- об энергетической эффективности (№ 4507)

- по развитию высокоэффективной когенерации (№ 4527)

- по развитию производства биометана (№ 5464)

- о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№ 6055)

- по приведению законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС (№ 4554)

- о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№ 0075)

- о ратификации Соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№ 0089)

- о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№ 0094)

- о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№ 0108)

- о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между КМУ и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№ 0111)

- о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0113)

- о ратификации Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№ 0120)

- о ратификации Гарантийного соглашения «Проект развития АО «Укрпочта»: Логистическая сеть и Сельское отделение» между Украиной и ЕБРР (№ 0123).

Ранее Стефанчук сообщал, что в четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера.

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