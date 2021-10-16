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07:14 20 Октября 2021 Просмотров 372   КомментариевКомментарии

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

В Великобритании зафиксировали распространение новой, более опасной, мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2 илии Дельта плюс.

В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса

Об этом сообщило ВВС. Пока штамм Дельта является доминирующим в Британии. Но, по последним данным, 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся уже к новой мутации.

По мнению ученых, AY.4.2 содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы понять, какую опасность он может представлять.

По мнению экспертов, Дельта плюс вряд ли получит широкое распространение или станет нечувствительным к действию нынешних вакцин.

По мнению профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики Университетского колледжа Лондона, AY.4.2 потенциально чуть более заразный штамм.

“Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Alpha и Delta, которые были примерно на 50-60 процентов более передаваемыми. Сейчас мы говорим о чем-то довольно тонком, Вероятно, новая мутация более заразная на 10 процентов”, – сказал Балу.

По всему миру циркулируют тысячи различных типов или вариантов COVID-19. Вирусы постоянно мутируют, поэтому неудивительно, что появляются новые версии.

Оригинальная мутация коронавируса Delta была выявлена в Великобритании в мае 2021 года после того, как обогнала вариант Alpha, который был доминирующим типом COVID-19.

Но в июле 2021 года эксперты выявили AY.4.2.

С тех пор это ответвление или суб-линия Дельты медленно развивается. Он включает в себя несколько новых мутаций, влияющих на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в наши клетки.

Ранее Власти писали, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавирусной инфекции в мире, но может снизить риск осложнений и смертность.

Источник:
Тэги: Великобритания, коронавриус
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