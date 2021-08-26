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09:40 20 Октября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

«Укрспецэкспорт» продал и отправил в США украинский боевой танк «Оплот»

«Оплот» – это средний танк украинского производства. Боевую машину изготавливают на заводе им. В.А. Малышева.

Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных и низколетящих целей.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации, сообщается на сайте УкрОборонПрома.

Генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Выполнения широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условиях.

Ранее Власти писали, что украинский танк «Оплот» стал настоящей сенсацией на выставке вооружения в Пакистане.

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Тэги: танк, укроборонпром
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