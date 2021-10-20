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Главная » Украина » Общество
11:22 20 Октября 2021 Просмотров 2151   КомментариевКомментарии

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, выступая с трибуна Верховной Рады, призвал провести повторную вакцинацию в стенах парламента из-за высокой смертности от COVID-19 в Украине.

Он призвал сделать прививки для депутатов и сотрудников аппарата парламента, подчеркнув, что многие не вакцинированы, хоть и не имеют противопоказаний.

«Ещё раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Верховной Рады», – сказал Радуцкий.

По словам руководителя комитета, в Украине за сутки больше 18 тысяч заболевших коронавирусом граждан.

«Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших… очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов», – отметил Радуцкий.

ранее Власти писали, что Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.

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