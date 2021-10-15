В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

Ирмгард Фюрхнер обвиняется в соучастии в убийствах в концлагере Штуттгоф в годы Второй мировой войны.

Процесс над Фюрхнер, скорее всего, станет последним делом о нацистских преступниках: из них в живых остались единицы.



Бывшая секретарша нацистского концлагеря предстала перед судом в Германии через три недели после того, как попыталась скрыться от правосудия, сообщает The Guardian.

На первое судебное заседание, которое должно было состояться 27 сентября, Фюрхнер не пришла. Она вышла из дома престарелых, села в такси и уехала в неизвестном направлении.

Суд выдал ордер на арест, через четыре часа Фюрхнер была задержана.

Сторона обвинения настаивает: ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных, наверняка Фюрхнер видела списки узников и отчеты о расправах над ними.

У Фюрхнер не было воинского звания, в лагере она работала машинисткой и выполняла обязанности личного секретаря начальника лагеря.

Ранее Власти писали, что в 1943-1945 годах Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф, который находился на территории оккупированной Польши. Тогда ей было 18-19 лет.

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