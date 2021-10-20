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Главная » Украина » Политика
12:05 20 Октября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Украинцы высказали свое мнение об офшорах Зеленского: результаты соцопроса впечатляют

Большинство украинцев (71%) считают недопустимым, когда высшие должностные лица и ведущие политики владеют офшорами за границей.

К офшорам Зеленского негативно относится более 71% украинцев

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября. В нем участвовало 1200 человек.

Лишь 15,6% опрошенных считает, что в этом нет ничего плохого лишь.

Также более половины респондентов (56,9%) верят, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом, а олигарх Игорь Коломойский выводил средства из ПриватБанка, в том числе через «95 квартал».

Не верят в такую комбинацию всего 22,6% респондентов.

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Ранее Власти писали, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором, а за Петра Порошенко – 15,6%.

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