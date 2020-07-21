В Украине снимают англоязычный хоррор о Чернобыле

Украинский хоррор снимают на английском языке и готовят к выпуску в международный прокат.

Картина будет называться «The Chernobyl Fallout»



В Украине снимают первый социальны хоррор-фильм, который проблему Чернобыльской аварии и ее последствий. Картина будет называться «The Chernobyl Fallout», а ее режиссером, оригинальным сценаристом и по совместительству исполнителем главной роли выступит Василий Москаленко.

Известно, что среди актеров в сьемках принимает участие Ксения Мишина.

Фильм не претендует на документальность и будет рассказывать вымышленную историю об исчезновении ученого из Великобритании. В поисках которого главные герои картины попадут Припять.

Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.

Как ранее сообщали Власти, Министр культуры Украины пригласил создателей сериала «Игра в кальмара» снимать второй сезон в Украине.

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