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Главная » Мир » Политика
17:49 20 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Главный российский оппозиционер получил от Европарламента премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Кандидатуру Навального на эту премию выдвинула Европейская народная партия вместе с фракцией либералов

Об этом сообщила пресс служба крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.

Алексею Навальному присудили главную награду Евросоюза в области прав человека – премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Кандидатуру Навального на эту премию выдвинула Европейская народная партия вместе с фракцией либералов «Обновить Европу».

«Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа требует, чтобы он и все ниши политические заключенные были свободными », – говорится в общем заявлении партий.

Алексей Навальный вел активную оппозиционную деятельность в России. Создал «Фонд борьбы с коррупцией» и регулярно выпускал вместе со своей командой расследования о коррумпированных российских чиновниках и связанных с ними людьми.

В 2020 году Навальный пережил отравление боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», а с 2021 года находится в колонии общего режима за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Премию Сахарова не так давно присуждали украинскому режиссеру Олегу Сенцову. В 2018 году его признали политическим заключенным Кремля.

Как ранее сообщали Власти, комитет министров СЕ вновь призвал Россию освободить Навального.

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Тэги: ес, премия Сахарова, навалный, евпропарламент
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