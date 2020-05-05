На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко 19 октября впервые за год встретился на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. На встрече присутствовал и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кличко и Зеленский встретились впервые за год



Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на комментарий Кличко. Он уточнил, что ранее сам предложил главе государства встретиться.

Это произошло 6 октября на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, когда мэр и президент пересеклись.

«Мы действительно встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», – сказал Кличко.

Однако он опроверг информацию о том, что в ходе беседы обсуждались вопросы будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

В то же время Украинская правды соссылкой на свой источник сообщила, что на встрече также присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, но, по словам собеседника, «он молчал практически все время».

«Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА», – написала УП.

По информации источника Суспільного, на встрече обсуждали «проблематику Киева, тепло и тарифы».

Ранее Власти писали, что Киев оказался на пороге красной зоны карантина, а “ковидные” койки в столичных больницах стремительно заполняются больными коронавирусом.

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