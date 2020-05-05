НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
06:38 21 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко 19 октября впервые за год встретился на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. На встрече присутствовал и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кличко и Зеленский встретились впервые за год

Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на комментарий Кличко. Он уточнил, что ранее сам предложил главе государства встретиться.

Это произошло 6 октября на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, когда мэр и президент пересеклись.

«Мы действительно встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», – сказал Кличко.

Однако он опроверг информацию о том, что в ходе беседы обсуждались вопросы будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

В то же время Украинская правды соссылкой на свой источник сообщила, что на встрече также присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, но, по словам собеседника, «он молчал практически все время».

«Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА», – написала УП.

По информации источника Суспільного, на встрече обсуждали «проблематику Киева, тепло и тарифы».

Ранее Власти писали, что Киев оказался на пороге красной зоны карантина, а “ковидные” койки в столичных больницах стремительно заполняются больными коронавирусом.

Источник:
Тэги: Виталий Кличко, Владимир Зеленский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2020 12:07
В деле УКРБУДА сенсационный поворот: новый инвестор нашел 2,5 миллиарда на достройку незавершенных объектов?, – источник
ТОР
04.09.2019 16:00
Кабмин одобрил увольнение Кличко
ТОР
14.08.2019 15:53
У Зеленского отреагировали на отказ Кабмина увольнять Кличко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

На аукцион выставили украденную нацистами картину Ван Гога: ее показали впервые за 116 лет

01:03 Мир

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Новости | NetGameSlots.com