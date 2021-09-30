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08:17 21 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Динамо» с минимальным счетом проиграло в Барселоне

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграло на выезде против каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне киевский клуб еще не побеждал в Лиге чемпионов.

На 36-й минуте Миколенко потерял свою позицию слева в обороне, и именно туда ворвался Пике. В падении он замкнул навес с левого фланга, отозвавшись на подачу Альбы. – 1:0.

Под конец первого тайма Барселона могла удвоить преимущество, но Депай решил играть сам, и, в итоге, лишь заработал угловой.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Барселоны», и, таким образом, каталонцы набрали свои первые очки в нынешнем розыгрыше турнира и теперь занимают третье место в группе Е, а «Динамо» находится на последней строчке.

В следующем туре «Динамо» вновь сыграет с «Барселоной», но уже в Киеве на НСК «Олимпийский». Матч состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Динамо Киев – 1:0

Голы:  Пике, 36.

Барселона: тер Штеген – Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба – Гави (Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).

Единственный гол в матче забил Пике.

Источник:
Тэги: ФК Барселона, Лига чемпионов УЕФА, ФК Динамо Киев
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