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09:57 21 Октября 2021 Просмотров 160   КомментариевКомментарии

В США начнут массовую вакцинацию детей от 5 лет

В США полностью вакцинированы 189 млн человек. Теперь администрация Байдена объявила о планах вакцинации детей в возрасте 5–11 лет.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Администрация закупила достаточно вакцины для проведения вакцинации 28 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет», – отмечается в заявлении.

Речь идет о вакцинах Pfizer и BioNTech. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) должны в ближайшие дни разрешить использование первой вакцины против COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет.

Как отмечается в заявлении, вакцинацию детей будут проводить по всей стране более 25 тысяч пунктов оказания педиатрической и первичной медико-санитарной помощи, а также десятки тысяч других пунктов обслуживания детей, включая аптеки, детские больницы и общественные медицинские центры.

«Миллионы подростков в возрасте от 12 до 17 лет прошли безопасную вакцинацию, и мы знаем, что вакцины работают», – говорится в заявлении.

В Белом доме обещают провести «общенациональную просветительскую кампанию», чтобы донести до родителей точную информацию о вакцинах и о рисках, которые COVID-19 представляет для детей.

Ранее Власти  писали, что в США установили, что вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.

Источник:
Тэги: США, дети, вакцинация
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