Реинкарнация Запорожца: ЗАЗ готовится к выпуску нового кроссовера Одесса. Фото

По неподтвержденной информации завод ЗАЗ в конце 2022 года начнет выпускать новый кроссовер.

Информация про кроссовер



Об этом сообщает «InfoCar» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что в 2022 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет выпускать новый кроссовер, который будет построен на базе китайского компактного кроссовера Bestune T77 и будет называется «ЗАЗ Одесса».

Судя по всему различие между китайским и украинским кроссовером будут минимальны, поэтому можно уже смело предполагать что будет в украинском кроссовере, а что нет.

Так, Bestune T77 оснащен цифровой приборной панелью, современной информационно-развлекательной системой, двухзонным климат-контролем. Помимо этого, у авто достаточно современный дизайн с большой решеткой радиатора и светодиодной оптикой. Также в наличии 1,5 л турбодвигатель мощностью 160 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с роботом.

Несмотря на то, что информация про кроссовер «ЗАЗ Одесса» официально не подтверждена, сообщается, что стоимость авто составит около 550 тысяч гривен, а значит автомобиль можно называть бюджетным.

Как ранее сообщали Власти, ЗАЗ будет производить автомобили Renault для украинского рынка.

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