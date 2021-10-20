Киев перейдет в «красную» зону в ближайшие дни, – Кличко

Киев на днях перейдет в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Кличко призвал киевлян срочно вакцинироваться



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Детали карантинного режима будут определять завтра на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС, заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

«Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии», – рассказал Кличко.

По его словам, в столице уже заполнено более 50% «ковидных» коек и более 63: коек с подведенным кислородом.

Также Кличко поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимости вакцинации.

Мэр столицы напомнил, что сейчас 98 % госпитализированных в больницы города – не привиты. И 99 % летальных случаев – это не вакцинированы пациенты.

«Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!», – резюмировал Кличко.

Ранее Власти писали, что в Украине за сутки зафиксированы два COVID-рекорда: 22 415 новых случаев заражения и 546 смертей от коронавирусной болезни.

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