СБУ задержала в Виннице шпиона ФСБ: явка провалена

Задержанный проходил учения на Донбассе и принимал участие в вооруженных столкновениях против ВСУ.

Мужчину обвиняют в государственной измене и участии в террористических организациях



Об этом сообщается на сайте СБУ.

В Виннице контрразведчики СБУ задержали украинца, который был завербован сотрудниками ФСБ России. Согласно следствию, гражданин Украины присоединился к ЛНР у принимал участие в вооруженных столкновениях против ВСУ. Там же он прошел обучение в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».

По заданию ФСБ украинец перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

Мужчину обвиняют в государственной измене и участии в террористических организациях.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Как ранее сообщали Власти, в Верховной Раде предлагают признать ФСБ и ГРУ РФ террористическими организациями.

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