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15:44 21 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Черкасская область может стать «красной» с 25 октября

Из-за сложной ситуации с COVID-19 на грани перехода в «красную» зону оказалась Черкасская область. Решение может быть принято 25 октября.

В Черкасской области могут ввести ограничения "красной" зоны

Об этом рассказал в Telegram глава Черкасской ОГА Александра Скичко. Он подчеркнул, что на фоне высокого уровня заболеваемости остались свободными менее половины «ковидных» коек.

«С такими темпами, мы уверенно шагаем в «красную» зону. И, скорее всего, «красная» зона может быть уже в понедельник», – отметил Скичко.

Он уточнил, что в «красной» зоне будет запрещена работа ТРЦ и ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Также Скичко призвал граждан успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день «красной» зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Ранее Власти писали, что Киев на днях перейдет в «красную» зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Источник:
Тэги: черкассы, карантин
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