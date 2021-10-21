Черкасская область может стать «красной» с 25 октября

Из-за сложной ситуации с COVID-19 на грани перехода в «красную» зону оказалась Черкасская область. Решение может быть принято 25 октября.

Об этом рассказал в Telegram глава Черкасской ОГА Александра Скичко. Он подчеркнул, что на фоне высокого уровня заболеваемости остались свободными менее половины «ковидных» коек.

«С такими темпами, мы уверенно шагаем в «красную» зону. И, скорее всего, «красная» зона может быть уже в понедельник», – отметил Скичко.

Он уточнил, что в «красной» зоне будет запрещена работа ТРЦ и ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Также Скичко призвал граждан успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день «красной» зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.



Ранее Власти писали, что Киев на днях перейдет в «красную» зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.