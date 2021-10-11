Ослушались отца: мужчина сжег живьем двух дочерей, зятя и четырех внуков
Житель Пакистана подозревается в убийстве двух своих дочерей и их четверых детей, потому что одна из женщин вышла замуж против его воли.
Мансур Хуссейн поджог дом, в котором жили его дочери – Фаузия Биби и Хуршида Май. Сам отец живет в соседней деревне, сообщает CNN.
Биби вышла замуж за Мехбуба Ахмада полтора года назад против воли отца.
Муж Биби рассказал полиции, что его не было дома во время пожара, и он обнаружил, что дом горит, когда вернулся с работы рано утром.
Он также рассказал, что его четырехмесячный сын погиб вместе с тремя детьми Май – двух, шести и тринадцати лет.
В результате пожара погиб также муж Май.
По данным Пакистанской комиссии по правам человека, сотни женщин в Пакистане ежегодно погибают от рук своих родственников за то, что вышли замуж без согласия или против воли их семьи, уточняет агентство.
Ранее Власти писали, что в Пакистане восьмилетнего мальчика посадили в тюрьму за богохульство.