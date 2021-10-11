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03:29 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ослушались отца: мужчина сжег живьем двух дочерей, зятя и четырех внуков

Житель Пакистана подозревается в убийстве двух своих дочерей и их четверых детей, потому что одна из женщин вышла замуж против его воли.

Спасатели рядом с телами жертв.

Мансур Хуссейн поджог дом, в котором жили его дочери – Фаузия Биби и Хуршида Май. Сам отец живет в соседней деревне, сообщает CNN.

Биби вышла замуж за Мехбуба Ахмада полтора года назад против воли отца.

Муж Биби рассказал полиции, что его не было дома во время пожара, и он обнаружил, что дом горит, когда вернулся с работы рано утром.

Он также рассказал, что его четырехмесячный сын погиб вместе с тремя детьми Май – двух, шести и тринадцати лет.

В результате пожара погиб также муж Май.

По данным Пакистанской комиссии по правам человека, сотни женщин в Пакистане ежегодно погибают от рук своих родственников за то, что вышли замуж без согласия или против воли их семьи, уточняет агентство.

Ранее Власти писали, что в Пакистане восьмилетнего мальчика посадили в тюрьму за богохульство.

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Тэги: Пакистан, поджог, отец, дочери
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