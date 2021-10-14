Елизавета II впервые за много лет провела ночь в больнице

95-летняя королева провела ночь в больнице в связи с «предварительным обследованием», как сообщили в Букингемском дворце.

Королева Великобритании в Кардиффе, 14 октября 2021 года.



В Букингемском дворце также заявили, что это не связано с COVID-19 и что врачи рекомендовали королеве отдохнуть, передает Reuters.

В четверг Елизавета II вернулась в Виндзорский замок и была в хорошем настроении, уточняет агентство со ссылкой на источник в окружении королевы.

Накануне, в среду, королева отменил официальную поездку в Северную Ирландию. Хотя вечером во вторник устроила в Виндзоре прием для известных бизнесменов-миллиардеров, таких как Билл Гейтс и др. Елизавета II в тот день казалась здоровой и счастливо улыбалась, встречая гостей.

Ранее Власти писали, что Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года».

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