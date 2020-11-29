На Канарах таинственная команда “А” спасла трех собак из вулканической ловушки. Видео

Неизвестные сообщили о спасении трех собак, которые месяц находились в ловушке из-за лавы вулкана.

Собаки оказались в ловушке во дворе одного из заброшенных домов, хозяин которых был на охоте



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на El Pais.

Группа таинственных неизвестных, которые назвали себя «A Team» (команда «A») сообщили о спасении трех собак, которые оказались в лавовой ловушке на испанском острове Ла-Пальма, на котором продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Собаки оказались в ловушке во дворе одного из заброшенных домов, хозяин которых был на охоте. Спасатели заставили мужчину эвакуироваться без своих питомцев.

Власти собирались собственноручно спасти животных, однако прибывший на место спасения беспилотник не обнаружил животных, а на земле были замечены человеческие следы.

Как ранее сообщали Власти, три собаки на несколько недель застряли в заброшенном дворе, покрытом вулканическим пеплом на острове Ла-Пальма.

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