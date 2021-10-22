Ограничения “красной” зоны в Киеве коснуться не всех: названы исключения

Жители Киева, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, смогут полноценно посещать все заведения в столице. ограничения коснутся исключительно невакцинированных людей.

Ограничения "красной" зоны в Киеве действуют не для всех



Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на пресс-конференции 22 октября.

«Будущие ограничения, которые есть в «красной» зоне, прежде всего будут касаться невакцинированных. Вакцинированые — те кто имеет две дозы и сертификат — смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно», — отметила чиновница.

Она призвала людей сделать прививку против коронавируса, поскольку в Киеве сейчас есть достаточное количество различных препаратов.

Ранее Влвсти писали, что Киев на днях перейдет в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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