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Главная » Украина » Экономика
17:09 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новая вагонная схема УЗ принесет Коломойскому и Ко сто миллиардов: кто за ней стоит

Скандальный олигарх Игорь Коломойский собирается заработать на украинцах ещё cто миллиардов гривен.

Скандальный олигарх Игорь Коломойский собирается заработать на украинцах ещё cто миллиардов гривен. В этот раз – с помощью российской схемы по замене вагонного парка.

Об этом пишет телеграмм-канал «Легитимный».

Как сообщили источники канала, схема принудительной замены вагонного парка не нужна и не выгодна никому, в том числе Укрзализныце. Но она нужна вагоностроителям, а цена вопроса – более 100 миллиардов. Поэтому они пытаются представить эту ненужную схему частью проекта Владимира Зеленского «Большая стройка». Но люди, которые получат эти миллиарды, окончательно похоронят рейтинг президента.

«Ключевыми выгодополучателями схемы являются собственники вагоностроительных заводов – Владимир Приходько, Сергей Тигипко и, барабанная дробь, – Игорь Коломойский. Мотивация у политических оппонентов гаранта разоблачить вагонную «зраду» просто зашкаливает, а обнародование связи с Коломойским для президента крайне нежелательно. Тем более, что дерзости вагонная схема сопоставима с изнасилованием «Центрэнерго», по финансовому масштабу – многократно его превосходит», – пишет канал.

При этом, подчеркивают журналисты, реальный старт программы обновления вагонов запланирован только на 2025 год. То есть, уже после того, как в Украине пройдут очередные президентские выборы.

«Складывается впечатление, что ИВК и его младшие партнеры не особо верят в переизбрание Владимира Александровича. И уже сейчас пытаются застолбить кормовую базу на пост-выборную перспективу», – резюмируют на канале.

Как известно, Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей подготовили очередную версию приказа, который предлагает списывать рабочие грузовые вагоны не по их техсостоянию, а по возрасту. Если этот приказ одобрят, будут списаны свыше 50 тысяч вагонов. Чтобы их заменить, надо 125 млрд грн.

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Тэги: коломойский
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