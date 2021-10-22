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Главная » Украина » Религия
17:47 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кто помогает патриарху Варфоломею строить мост к Ватикану и почему?

Визит Вселенского патриарха в Украину в августе этого года имел не только пастырский и политический, но и экуменический характер.

Фактически он дал отмашку представителям Украинской греко-католической церкви и созданной в 2018 году Православной Церкви Украины для перехода к активному продвижению идеи «двойного сопричастия». При этом главную роль в выстраивании отношений с греко-католиками играют бывшие иерархи Московского патриархата

Ранее о планах Фанара по сближению ПЦУ и УГКЦ, в частности, свидетельствовала анонсированная разработка дорожной карты сотрудничества между церквами, а также опубликованная в июне переписка представителя Константинопольского патриархата во Всемирном совете церквей архиепископа Тельмисского Иова (Гечи) и председателя Папского совета по содействию единству христиан кардинала Курта Коха.

Во время посещения столицы Украины патриарх Варфоломей особое внимание уделил бывшим митрополитам Московского Патриархата Симеону (Шостацкому) и Александру (Драбинко). Шостацкий перевел в ПЦУ кафедральный собор Украинской Православной Церкви в г. Виннице и стал главным секретарем Синода ПЦУ. На встрече с Варфоломеем 21 августа 2021 г. он представил делегацию Винницко-Барской епархии ПЦУ и получил в подарок от главы Фанара панагию. Драбинко же совместно с Экзархом патриарха Константинопольского в Киеве опубликовал книгу о патриархе Варфоломее (собственно говоря, и подготовка, и финансирование издания скорее всего осуществлялись владыкой Александром, а епископ Михаил (Анищенко) исполнял преимущественно консультативную функцию). Митрополит Александр сослужил с главой Фанара в Софии Киевской 22 августа 2021 года и также получил в подарок от него панагию.

Что самое интересное, именно Александр Драбинко  во взаимодействии с экс-начальником отдела по вопросам религии Львовской областной администрации, давним лоббистом ПЦУ, директором ОО «Центр религиозной безопасности» и сотрудником Института религии и общества Украинского католического университета Дмитрием Горевым продвигает диалог ПЦУ с УГКЦ. Их партнером со стороны УГКЦ выступает глава комиссии УГКЦ по межрелигиозному диалогу и экуменическим вопросам о. Игорь Шабан. Так, на 26 октября они готовят совместную конференцию, в рамках которой должна состояться презентация документов Совместной православно-католической комиссии по богословскому диалогу.

Учитывая это, а также не первую и крайне теплую встречу патриарха Варфоломея с Верховным Архиепископом УГКЦ Святославом (Шевчуком), не кажется преувеличением предположить, что продвижение идеи унии ПЦУ и УГКЦ было одной из целей визита патриарха Константинопольского Варфоломея в Украину.

Данную гипотезу подтверждает и то, что вслед за главой Фанара 1-9 сентября 2021 года г. Киев посетил его близкий друг и активный лоббист сближения ПЦУ и УГКЦ – директор последипломной программы «Православная экуменическая теология» в Международном университете Греции проф. Петрос Василиадис. Более того, 6 сентября 2021 года он встретился… с кем бы вы думали? Все с тем же представителем украинских греко-католиков о. Игорем Шабаном.

На этом фоне нельзя исключать и того, что утверждение Синодом УГКЦ обновленной экуменической концепции состоялось чуть больше чем через месяц после визита Константинопольского патриархата не случайно. А если так, то документ может отражать результаты… не консультаций, конечно… но некоторого обмена мнениями между Фанаром, Киево-Галицким Верховным Архиепископством УГКЦ и Ватиканом.

Что же касается особой активности выходцев из Московского Патриархата в вопросе сближения ПЦУ и УГКЦ, для самих Драбинко и Шостацкого мотивом может быть то, что роль переговорщиков повысит их статус и влияние в ПЦУ, а в случае успешного установления общения или объединения с греко-католиками они, быть может, даже смогут занять более высокие позиции в иерархии. Правда, не потому, что кто-то в ПЦУ или на Фанаре оценит их заслуги и труды – это вряд ли,– а благодаря своим бесспорно каноничным (в отличие от большинства других епископов ПЦУ) хиротониям и тому, что всеобщее признание благодатности рукоположений является существенным для католической стороны, по крайней мере, для Ватикана. У самой же ПЦУ просто нет большого выбора, на кого еще можно сделать ставку, чтобы двигаться в согласии с видением Константинопольской Церкви-Матери и реализовывать соответствующие экуменические устремления.

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