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18:56 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США оценили эффективность вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

В ходе клинических испытаний вакцина Pfizer от COVID-19 показала эффективность 90,7% для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 вызывает у детей устойчивый иммунный ответ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского производителя.

2268 человек участвовали в испытаниях. Из тех, кто получал плацебо, 16 заболели COVID-19. Из тех, кто был вакцинирован, заболели только трое. Из этого сделан вывод, что эффективность вакцины превышает 90%, говорится в документах Pfizer, представленных Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Клинические испытания Pfizer с участием детей от 5 до 11 лет изначально не предназначались для измерения эффективности вакцины. Исследователи сравнивали количество антител, индуцированных вакциной у детей, с реакцией более старших реципиентов. Основываясь на этих результатах, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 вызывает у детей устойчивый иммунный ответ.

Во вторник советники FDA должны принять решение, рекомендовать ли агентству санкционировать ли вакцину Pfizer для этой возрастной группы.

Ранее Власти писали, что вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей 12-18 лет.

Источник:
Тэги: дети, вакцина, коронавирус
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