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12:33 23 Октября 2021 3 Комментарии
Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина
Ограничения «красной» зоны вступят в силу с 26 октября.
Всего в "красной" зоне находятся уже 8 областей Украины
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, с 26 октября Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина.
Всего в «красной» зоне находятся уже 8 областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.
В желтой зоне находятся всего четыре области – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные – в оранжевой.
Как ранее сообщали Власти, ограничения “красной” зоны в Киеве коснуться не всех: названы исключения.
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Тэги: карантин, красная зона
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