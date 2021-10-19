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Главная » Украина » Общество
12:33 23 Октября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина

Ограничения «красной» зоны вступят в силу с 26 октября.

Всего в "красной" зоне находятся уже 8 областей Украины

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, с 26 октября Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина.

Всего в «красной» зоне находятся уже 8 областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровненская, Сумская и Херсонская.

В желтой зоне находятся всего четыре области – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные – в оранжевой.

Как ранее сообщали Власти, ограничения “красной” зоны в Киеве коснуться не всех: названы исключения.

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Тэги: карантин, красная зона
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