В NASA определились с датой запуска миссии на Луну

Космический корабль отправится на орбиту Луны в феврале следующего года.

"Артемида-1" стартует в феврале 2022 года и продлится от 4 до 6 недель



Об этом сообщил руководитель миссии Артемида-1, представитель NASA Майк Сарафин.

Космическая программа «Артемида-1″ стартует в феврале 2022 года и продлится от 4 до 6 недель.

Так, по словам представителя NASA Майка Сарафина, если ракета-носитель Space Launch System запустит космический корабль Orion в первой половине этого периода, то миссия продлится около шести недель, в течение которых корабль проведет больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующим снижению и приводнению.

В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели.

Как ранее сообщали Власти, NASA запустило аппарат Lucy для изучения астероидов возле Юпитера.

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